«صحة سوهاج»: تركيب الصمام الأورطي عن طريق القسطرة بالمحافظة لأول مرة

عقدت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج الاجتماع الأول لافتتاح وتدشين لجنة تركيب الصمام الأورطي عن طريق القسطرة بفرع سوهاج للتأمين الصحي، لتكون اللجنة الخامسة على مستوى الجمهورية والأولى في صعيد مصر بمستشفى سوهاج للتأمين الصحي، وذلك تيسيرا على المنتفعين من محافظات الوجة القبلي من تكبد مشقة السفر للقاهرة، ووجود حالات حرجة من بين هؤلاء المرضى.

حضر الجلسة الافتتاحية الدكتور أحمد عبد العزيز مدير المنطقة الطبية الأولى ومسئول لجان فرع سوهاج نائبا عن مدير عام الفرع، والدكتور عبد الناصر حجازي استشارى القلب ورئيس قسم قسطرة القلب بمستشفى الهلال، والدكتور حاتم ابراهيم هلال رئيس قسم قسطرة القلب بمستشفى مدينة نصر،والدكتور جون صدقي استشاري القلب بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج، والدكتور جورج هلال توفيق أخصائي القلب بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج.

موعد انعقاد اللجنة وإضافة لجنة ارتفاع ضغط الشريان الرئوى

وقرر الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بأن تنعقد اللجنة يوم الأربعاء الثاني من كل شهر، كما يجرى عقد لجنة ارتفاع ضغط الشريان الرئوي يوم الأربعاء الاول من كل شهر اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، ومقرها مستشفى سوهاج للتأمين الصحي أيضا.