توقيع الكشف الطبي على 1903 حالات مجانا في قرية «بني قمجر» بالمنيا

واصلت مديرية الصحة في المنيا تنظيم سلسلة القوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، للوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

تقديم الخدمات الطبية بالمجان

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1903 حالات، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج بالمستشفيات، حيث تم توقيع الكشف على 339 حالة جراحة، و457 حالة أطفال، و267 حالة باطنة، و69 نساء، و74 سنان، و283 جلدية، و37 تنظيم أسرة، و220 رمد، و157 أنف وأذن.

كشف مبكر للضغط والسكر

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم إجراء 121 تحليلا مختلفا، و4 حالات موجات صوتية ، و8 حالات أشعة سينية و106 حالة كشف مبكر للضغط والسكر وتحويل للمستشفى 22 حالة لاستكمال العلاج، وتم إجراء خلع أسنان لـ5 حالات بعيادة الأسنان، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ170 مترددا.