تحصين 113 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية ببني سويف

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف، اليوم الجمعة، تحصين نحو 113 ألفا و668 رأس ماشية، ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية بوزارة الزراعة.

تحصين الثروة الحيوانية ببني سويف

وأكد الدكتور أحمد عبد العليم مدير مديرية الطب البيطري في بني سويف، خلال تصريحات صحفية، اليوم، تواصل فعاليات الحملة القومية تحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

تحصين 116 ألف رأس ماشية في بني سويف

وقال مدير مديرية الطب البيطري في بني سويف، إن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها، وصل إلى 113 ألفا و668 رأس ماشية، بينها 101 ألفًا و321 من الأبقار، و11 ألفا و343 من الجاموس، و1004 من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة منتصف يوليو الماضي وحتى نهاية شهر أغسطس، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.