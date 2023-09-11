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حظك اليوم برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

سحر المكاوى
12:08 ص | الإثنين 11 سبتمبر 2023
برج السرطان

برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان، بأنه شخص عملي يسعى للحفاظ على مكانته والارتقاء بعمله، والوصول إلى أعلى المناصب.

كما يتميز مواليد برج السرطان، بأنهم قادرون على تكوين العلاقات والصداقات، ومحبون للسفر، ويمتلكون القدرة على الإقناع، ويستطيعون حل المشكلات بسهولة.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية حظك اليوم برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب موقع خبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

على مواليد برج السرطان الالتزام بالهدوء اليوم، وعدم التسرع، والتفكير جيدا، لكي تستطيع اتخاذ قرارات صائبة، ولا تتسبب في مشكلات.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى

يواجه مواليد برج السرطان، أوضاعا معاكسة اليوم، على الصعيد العاطفي، وهو ما يصيبك اليوم بالضغوط والتشوش، ومن المهم أن تحافظ على هدوء أعصابك.

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بقلم سحر المكاوى