يتميز مواليد برج الأسد بأن لديه قلبا حنونا، ويحرص على إرضاء الأشخاص المحيطين به، كما أنه من الشخصيات التي تتمتع بروح القيادة، ولا يقبل أن يكون سوى قائد في عمله وحياته الشخصية والعملية.

ويحب مواليد برج الأسد قضاء أوقات فراغهم في تطوير عملهم، ولا يميل إلى تضييع وقته في الخروج مع أصدقائه للتنزه.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، حظك اليوم برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب موقع خبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

عليك أن تكون لبقا اليوم، فالنقد السلبي يفسد علاقتك بالأحباب أو بأشخاص من المقربين والعائلة.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

على مواليد برج الأسد الانتباه لحقوقهم اليوم، وقد تميل اليوم لمراجعة خبرات سابقة، وقد تزداد الضغوط.