إجمالي إيرادات فيلم مرعي البريمو تتجاوز 17 مليون جنيه في 5 أسابيع

حقق فيلم «مرعي البريمو» نجاحا متوسطا في شباك التذاكر، وما زال ينافس بموسم الصيف في الوقت الحالي.

إيرادات فيلم مرعي البريمو

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم مرعي البريمو حقق أمس 45 ألف جنيه، حيث سبقه في الترتيب أفلام «العميل صفر»، و«وش في وش»، و«أولاد حريم كريم»، و«بيت الروبي»، و«ع الزيرو»، وذلك بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

قصة فيلم مرعي البريمو

وتخطت حصيلة إيرادات فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي، على مدار 5 أسابيع بدور العرض السينمائي حاجز 17 مليون جنيه، وتدور قصة فيلم «مرعي البريمو»، حول شخصية تاجر بطيخ، تضطره الظروف لمغامرة ومطارادات كثيرة، للبحث عن بطيخة بها قطع ألماس كان يخفيها، ولكنها تختفي في ظروف غامضة، لتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي.

أبطال فيلم مرعي البريمو

فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، ولطفي لبيب، ومحمد محمود، وأحمد بدير، وكريم سامي مغاوري، ونانسي صلاح، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.