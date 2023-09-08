كريم مغاوري: مشاركتي التمثيل مع محمد هنيدي حلم تحقق في «مرعي البريمو»

قال الفنان كريم سامي مغاوري، إنه سعيد جدًا بتجربة مشاركته في فيلم «مرعي البريمو»، الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائي، واصفًا إياه بالمشروع المهم والمميز في مشواره الفني، خصوصًا وأن تعاون من خلاله لأول مرة مع نجم كبير مثل الفنان محمد هنيدي، الذي كان معجبًا به منذ طفولته، ومتابعًا إياه في كل أفلامه بداية من صعيدي في الجامعة الأمريكية نهاية التسعينيات من القرن الماضي.

مشاركة محمد هنيدي حلم الطفولة

وقال كريم سامي مغاوري، لـ«الوطن» إن التعاون مع محمد هنيدي، كان بمثابة حلم يتحقق أمامه ولم يكن يتخيله، خصوصًا وأن الفنان الذي كان يتابعه منذ صغره أصبح الآن يقف أمامه ويشاركه عملا سينمائيا مميزا، كذلك الفنانة غادة عادل، التي سبق وتعاون معها في مسرحية «صدفة سعيدة»، وكان يتمنى مشاركتها عملا سينمائيا.

سعيد حامد الأب الروحي

وأشار إلى أن اختياره للمشاركة في فيلم مرعي البريمو، جاء من خلال المخرج سعيد حامد، الذي يعتبره بمثابة أبيه الروحي، خصوصًا وأنه استعان به وهو طفل صغير في فيلم «إوعى وشك» عام 2003، عندما كان طالبًا في المرحلة الثانوية، وعندما تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية تعاون معه من خلال فيلم «على جنب يا اسطى».

وأشار إلى أن كواليس تصوير الفيلم جميلة وممتعة للغاية، في ظل وجود نجوم مميزين مثل الفنان محمد محمود، الذي يعتبره في مقام والده، كذلك الفنان علاء مرسي الذي تعاون معه كثيرًا على مستوى الدراما والمسرح والسينما، متابعًا: «تجربة مرعي البريمو مميزة ولن تنسى، والمشاهد كانت ممتعة ولم يكن بها صعوبة، ولكن التخوف الحقيقي كان الرهبة الأولى من الوقوف أمام محمد هنيدي لان حلم حياتي يتحقق أخيرًا».