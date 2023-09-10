العمل بمشروع إنشاء كوبري سيارات البريجات في البحيرة بـ350 مليون جنيه

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة اجتماعا لمتابعه الأعمال الجارى تنفيذها بكوبرى سيارات البريجات بمركز كوم حمادة وذلك لدفع العمل بالمشروع وبحث كافة المعوقات التى تواجهه والعمل على حلها و نهو المشروع وفقا للبرنامج الزمنى المحدد له.

وأكد السكرتير العام المساعد على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ المشروع على أكمل وجه وتكليف مديرية المساحة بالبحيرة بتسليم كشوف المباني والزراعات والمسطحات بهیئة المساحة – الإدارة العامة للتثمين والتنسيق لإيفاد لجنة التثمين في أسرع وقت، مع الانتهاء إجراءات صرف مقابل التعويضات للمواطنين.

إنشاء كوبري في كوم حمادة

وناقش غطاس خلال الإجتماع إنشاء محور وسط الدلتا وتم تكليف مديرية المساحة بسرعة نشر وعرض الأجزاء الجاهزة من الطريق، يذكر أن مشروع إنشاء كوبرى البريجات على الرياح البحيرى عباره عن 2 كوبرى سيارات وطريق بطول إجمالى 2.528 كيلومتر وبعرض 24.45 متر وعدد 4 حارات مرورية و2 ممر مشاة بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه.

كما أن الكوبري يربط طريق شبين الكوم –السادات بمحافظة المنوفية وعابر الرياح البحيرى وطريق سطحي محور البريجات وكوبرى من محور البريجات بمحافظة البحيرة عابر خط السكة الحديد القاهرة – ايتاي البارود ) خط المناشي.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن الدولة المصرية قد تبنت خطة متكاملة لتحسين كفاءة شبكة الطرق وإنشاء كباري جديدة وذلك بالتزامن مع رفع كفاءة الطرق والكبارى القائمة، بما يخدم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة فى شتى القطاعات.