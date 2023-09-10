ضبط كراتين زبدة صفراء غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية الداخلية بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، ضبط 20 كرتونة زبدة صفراء، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومنتهية الصلاحية.

20 كرتونة من الزبدة الصفراء

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، إخطارًا بتمكن مباحث التموين في مديرية أمن سوهاج من ضبط 20 كرتونة من الزبدة الصفراء، وتحتوي كل منها على 6 عبوات بإجمالي 120 عبوة، تزن الواحدة من ها كيلو و450 جرام، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومنتهية الصلاحية، بدائرة المديرية.

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة

وأشار وكيل تموين سوهاج، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، لافتًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية في سوهاج حريصة على حياة الأهالي وسلامتهم.

وأكد وكيل تموين سوهاج، حرص المديرية على ضبط أية مخالفات للقوانين واللوائح ورصد أية شكاوى من المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات.