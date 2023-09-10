من الغربية.. رئيس «القبائل والعائلات المصرية» يؤيد ترشح السيسي لفترة جديدة

أعلن الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، أنه وبصفته ممثلاً للقبائل والعائلات المصرية تأييد المجلس لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة، مؤكداً تقديم كل الدعم للرئيس لبناء مصر الحديثة.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الحوارية «بناء الوعي والسلم المجتمعي» بالمركز الثقافي بطنطا، والتي تأتي ضمن مبادرة وطن واحد التي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية، بالتعاون مع محافظة الغربية، بحضور الشيخ أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، الكاتب مصطفى بكري عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

نحتاج إلى التمسك بالقيم

وأضاف «مطر» أننا بحاجة إلى التمسك بالقيم ومبدأ الوعي لما له من دور كبير في التحضر والتفريق بين المجتمع المتحضر وآخر يعيش في الوحل.

من جانبه، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق الجمهورية الجديدة، والتي تهدف في المقام الأول لتحقيق تنمية شاملة للإنسان المصري، كما وجَّه الشكر لضيوف محافظة الغربية المنصة الكريمة.

وأكد رحمي أن التاريخ المصري سوف يسجل بحروف من ذهب أعمال التطوير والبناء والحفاظ على الدولة المصرية من الإرهاب والمكائد الخارجية، و لا يمكن لدولة أن تبنى وتقام، إلا من خلال سواعد أبنائها وهنا تكمن عبقرية الجمهورية الجديدة والتي ستبنى على كتف كل مواطن مصري.

الجمهورية الجديدة أقامت عددا من المشروعات لا ينكرها إلا أصحاب القلوب الحاقدة

وأوضح المحافظ أن الجمهورية الجديدة أقامت عددا من المشروعات لا ينكرها إلا أصحاب القلوب الحاقدة، موجها بالتحية للشعب المصري الذي وقف بجوار قيادته من أجل الخروج من الأزمات التي مر بها الوطن على مدار العقد الماضي ليصل إلى بر الأمان.