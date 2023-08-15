شيوخ القبائل في مطروح: أرضنا مستقبل الاستثمار والرئيس أوفى بوعوده لنا

أكد أهالى وقبائل مطروح أهمية هذه المشروعات وآثارها الواضحة بعد أن أسهمت فى الارتقاء بجودة الحياة، ويقول العمدة جمعة بدر، شيخ قبائل مطروح، إن المحافظة شهدت حالة من التطوير الحقيقى فى مختلف المجالات، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإن مدينة العلمين حظيت بالكثير من المشروعات القومية التى ينعكس مردودها على المواطنين. والمحافظة كانت مجهولة قبل ثورة 30 يونيو إلى أن جاء الرئيس السيسى وأعاد اكتشافها وأصبح العالم أجمع يشهد بالتطور الذى أحدث نقلة كبرى، مشدداً على أن قبائل مطروح يعلمون أن محافظتهم فى قلب الرئيس، لأنه أوفى بوعوده المتعلقة بتطوير المرافق والخدمات وإقامة المشروعات القومية، مشيراً إلى أن مطروح تعتبر مستقبل مصر فى الاستثمار.

وقال الشيخ خير الله مفتاح رحيل، شيخ قبيلة الحدادى بسيدى برانى، إن الرئيس أعطى اهتماماً بالجزء الغربى من أرض مصر، حيث تم إنجاز مشروعات قومية كبرى، من بينها إنشاء وافتتاح أكبر محطات لتحلية مياه الشرب بالمحافظة لخدمة أهالى البادية فى القرى والنجوع، وكذلك إطلاق التيار الكهربائى فى كل التجمعات الصحراوية المحرومة.

وأكد العمدة عمران أمبيوة، عمدة قبيلة القناشات، أن أهالى المحافظة يسجلون تقديرهم للرئيس الذى أولى اهتماماً، خاصة بالمناطق الحدودية، ومن بينها مطروح، لتكون قاطرة التنمية ومستقبل الاستثمار، حيث تم تنفيذ أكبر شبكة طرق وتطوير طريق الإسكندرية مطروح وتنفيذ مشروع محور الضبعة وطريق سيوة الواحات ليخلق فرص عمل جديدة وإقامة مشروعات تنموية خلال السنوات المقبلة تعود بالنفع على قاطنى الصحراء الغربية، مشيراً إلى أن ميناء جرجوب بمدينة النجيلة يُعد من أهم المشروعات القومية غرب البلاد والذى سيخلق فرص عمل واعدة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية ومناطق لوجيستية.