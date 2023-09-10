رفع فيلم «مندوب مبيعات» لبيومي فؤاد من السينمات بعد 10 أيام من طرحه

قررت دور العرض، رفع فيلم مندوب مبيعات، بطولة الفنان بيومي فؤاد وأيتن عامر، من صالات السينما، اليوم الأحد، بعد مرور 10 أيام على طرحه بدور العرض، إذ كان يُنافس في موسم أفلام الصيف.

إيرادات فيلم مندوب مبيعات

وحقق فيلم مندوب مبيعات لـ«بيومي فؤاد»، أمس السبت، 983 جنيها فقط، في آخر يوم عرض له، فيما اقتربت إيراداته منذ اليوم الأول من 218 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم مندوب مبيعات

فيلم «مندوب مبيعات» تدور أحداثه حول سفر «سعيد» للعمل في دبي بعد وفاة زوجته، ثم يبدأ البحث عن علاقة عاطفية جديدة من أجل الزواج والاستقرار، لكن تفشل محاولاته دائمًا، حتى يتعرف على فريدة وتنشأ بينهما علاقة حب متبادلة.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد فتحى، إسلام إبراهيم، يسرا المسعودي، إيمان يوسف، هبة عبد العزيز، وائل العوني، أيمن قنديل، منى فاروق، لمياء كرم، ومن تأليف وإخراج حامد صالح.