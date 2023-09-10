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السجن 5 سنوات لعاطل وطالب هددا فتاة بنشر صورها على «واتس آب»

كتب:

فهد فكري بلوم
05:43 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
محكمة جنايات سوهاج

محكمة جنايات سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، حكما بمعاقبة كلا من «م. ا. ح»، طالب، و«هـ. ج. ح»، عاطل، بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بتهديد المجني عليها «هـ. م. س»، والتعدي على خصوصيتها وابتزازها بنشر صور لها ورسائل على «واتس آب» بمركز أخميم.

طالبوها بدفع مبالغ مالية 

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا بورود بلاغ من فتاة بقيام المتهمين بتهديدها بنشر صور خاصة بها، ورسائل على «واتس آب» والتعدي على حرمتها وخصوصيتها وابتزازها مقابل مبالغ مالية.

القبض على المتهمين وإحالتهم للمحاكمة 

بعمل التحريات، تأكدت صحة أقوال المبلغة، وتم القبض على المتهمين، ووجهت جهات التحقيق لهما تهمة التهديد والتعدي على القيم والخصوصية، واعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.

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