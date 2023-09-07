محكمة أمريكية تدين ترامب في قضية التشهير ضد كاتبة

أعلنت محكمة في نيويورك، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، متهما في قضية تشهير واعتداء على الكاتبة إي جين كارول، عام 2019، ومن المقرر أن يفتح الباب أمام حصولها على تعويضات، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

5 ملايين دولار لكارول

ويأتي قرار قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان، في مانهاتن قبل المحاكمة المدنية المقررة في 15 يناير 2024، بعد أن أمرت هيئة محلفين في مايو ترامب بدفع 5 ملايين دولار لكارول مقابل الاعتداء عليها وتشهير منفصل.

وكتب كابلان، أن هيئة المحلفين نظرت وقررت القضايا المشتركة في كلتا القضيتين، وحكمها والوقائع بلا منازع تثبت أن تصريحات السيد ترامب لعام 2019، جرى الإدلاء بها بخبث حقيقي.

ويستأنف ترامب حكم هيئة المحلفين في 9 مايو، وكذلك رفض كابلان في يونيو 29 الدعوى القضائية الحالية، أمام محكمة الاستئناف الأمريكية الثانية في مانهاتن.

ترامب: كارول تعمل على زيادة مبيعات كتابها

ودفع ترامب أنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه، في أربع لوائح اتهام جنائية منفصلة على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى الولاية، بما في ذلك اثنتان لمحاولته عكس خسارته في انتخابات 2020.

وزعم ترامب أنه لم يلتق بكارول أبدًا، وأنها اختلقت الهجوم لزيادة مبيعات كتابها، مضيفًا: «يجب بيعه في قسم الخيال، وأنه وصمة عار مطلقة أن يُسمح لها بفعل ذلك».