المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، حكما يتضمن معاقبة «ا. م. ف» عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الحشيش والشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد موسى ومحمد يوسف عبد الله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد. قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والشابو.

بلاغ في طهطا

تعود أحداث الواقعة إلى بداية العام الجاري، بدائرة مركز طهطا عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميتامفيتامين.

القبض على المتهم وبحوزته 6 لفافات بلاستيكية

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 6 لفافات بلاستيكية من الشابو وجوهر الميتامفيتامين وبمواجهته اعترف بالاتجار في المخدرات وتمت إحالته الى محكمة الجنايات اتي أصدرت حكمها السابق