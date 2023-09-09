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السجن المشدد 3 سنوات لشقيقين بتهمة الإتجار في المخدرات بسوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
06:07 م | السبت 09 سبتمبر 2023
محكمة جنايات سوهاج

محكمة جنايات سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكما يتضمن، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، وذلك لاتهامها بالاتجار فى المخدرات، بناحية دائرة طهطا شمال سوهاج.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين محمد سعد موسي، ومحمد يوسف عبد الله، بأمانة سر محمد عبد الحميد، وأحمد سعد.

إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل من العام الجاري، عندما وجهت جهات التحقيق لكل من «أ. خ» 21 سنة، عامل، وشقيقه «م.خ» 24 سنة، تهمة إحراز مادة «الميثامفيتامين» بقصد الإتجار، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.

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