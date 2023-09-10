10 مقاعد شاغرة في كلية الطب بجامعة المنصورة الجديدة.. بنسبة 98.5%

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة وجود 10 مقاعد متاحة في كلية الطب المخصصة لطلبة IG واستكمال القبول على المقاعد المحدودة في بعض الكليات بالقبول المباشر داخل الجامعة بالحدود الدنيا النهائية، علما بأن القبول سيتم بناء على أسبقية استكمال وتسليم الأوراق ودفع الرسوم المقررة بالجامعة.

وفقا للموقع الرسمي بجامعة المنصورة الجديدة فإن الجامعة تستقبل كلية الطب بنسبة 98.5% مخصصة لطلبة IG، الذين ظهرت نتائجهم بعد غلق باب القبول الشهادات المعادلة ولم يتمكنوا من التقدم سابقا، وفي حال رغبة الطالب يتوجه إلى مقر الجامعة للتقديم، والقبول يتم بأسبقية التواجد دون وجود أي وساطات، من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 3:00 مساء وحتى استكمال الأعداد المطلوبة.

إجراءات الالتحاق بكلية الطب جامعة المنصورة الجديدة

وكشفت جامعة المنصورة الجديدة أنه في ضوء عدم تقدم بعض الطلاب وإتاحة بعض الأماكن الشاغرة فإنه يتم قبول الطلاب المرشحين لكلية الطب كالآتي:

-إدخال اسم الطالب

-الرقم القومي

-نوع الشهادة

-المجموع

-الشعبة

-سنة الحصول على الثانوية

المستندات المطلوبة للتقديم بكلية الطب بالمنصورة الجديدة

المستندات المطلوب تقديمها لاستكمال إجراءات قيد الطالب بالجامعة مما يلي:

-أصل شهادة الثانوية العامة + صورة من الشهادة

-عدد 8 صور شخصية 6*4

-حافظة بلاستيك بكبسولة

-طلاب الشهادة المعادلة العربية أو الأجنبية مطلوب شهادة كاملة ومعتمدة وموثقة من الخارجية المصرية من داخل مصر

-عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب + بطاقة رقم قومي ولي الأمر للأب أو الأم

-نموذج 2 جند للطلاب الذكور

-بطاقة عسكرية 6 جند أو 7 جند مختومة من مكتب التجنيد من القسم التابع له الطالب

-أصل إيصال السداد والكشف الطبي سيحدد لاحقا

المصاريف الدراسية المقررة بكلية الطب بالمنصورة الجديدة

تبلغ مصاريف كلية الطب جامعة المنصورة الجديدة 105 ألف جنيه فقط ويتم سداد المصروفات على قسطين ويتم السداد على حساب جامعة المنصورة الجديدة بالبنك الأهلي المصري.