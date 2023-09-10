خالد الجندي: مؤتمر «الأعلى للشؤون الإسلامية» يناقش موضوعات خطيرة

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بفعاليات مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الرابع والثلاثين، عن الفضاء الإليكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني، قائلا: «يناقش موضوع خطير، نحن نتكلم عن صراع التأصيل، يعني احنا بنتكلم عن الفتوى الصادرة من المؤسسات الدينية المسؤولة، لأنها تراعي المكان والزمان ومصالح المجتمعات، وتصدر عن علماء أكفاء».

الجندي: فتاوى دار الإفتاء تخرج بعد دراسة

واضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية dmc، اليوم الأحد: «أي فتوى تخرج عن دار الإفتاء، لا بد أن تعلم أنها خرجت بعد دراسة وتحميص، وليست فتوى عشوائية، وإنما تراعي الزمن والمكان والعرف ومصلحة المجتمع، وفقه المألات والمقاصد والواقع».

وتابع: «الحمد لله الذي أحيانا لنرى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يتصدى لهذه الفتاوى الضالة، بمشاركة علماء العالم، مثل هذه الفتاوى المنتشرة في الفضاء الإلكتروني، ولا تراعى المكان أو الزمان أو مصلحة المجتمعات، أو فقه الواقع والمألات».