أول منخفضات الخريف يبدأ غدًا.. اضطراب الأحوال الجوية ورياح وأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أول منخفضات فصل الخريف من المتوقع أن تبدأ من الغد، والتي تعمل على خلق حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تسود معظم البلاد.

أول منخفضات خريف 2023

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن أول المنخفضات الجوية ستضرب غرب البلاد غدًا، وتمتد الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال الجمهورية، والتي ستبدأ بحدوث منخفض جوي في طبقات الجو العليا مع منخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط.

أمطار على مناطق من البلاد

ويصاحب المنخفض الجوي غدًا، تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية، التي ينتج عنها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا علي مناطق من السلوم ومطروح وسيوة، وقد تمتد الأمطار في المساء إلى مناطق من الإسكندرية.

أما يوم الثلاثاء فقد يستمر سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية في بعض الأحيان، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتصل تدريجيا للداخل لتؤثر على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وتمتد الأمطار الخفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى يوم الأربعاء، ثم تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري وخليج السويس ووسط سيناء.

وبجانب الأمطار تتوقع هيئة الأرصاد أن يحدث نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجة البحري، وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.