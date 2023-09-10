جنازة مهيبة لطبيب الغلابة محمد الكرماني بمسقط رأسه في القليوبية

شيع أهالي طحانوب والقرى المجاورة لها بشبين القناطر، في القليوبية، اليوم الأحد، الدكتور محمد الكرماني أبوستيت الشهير بـ«رائد العطاء وطبيب الغلابة» من مسجد الرحمة في طحانوب، عن عمر ناهز 90 عاما، بمشاركة المئات من الأهالي، وسط حالة من الحزن.

وأوصى طبيب الغلابة، بأن تقتصر مراسم العزاء الخاص به على تشييع الجثمان لمثواه الأخير والاقتصار على الجنازة، وفق ما أعلنه أبناء الراحل كوصية أخيرة للراحل.

جسد الكرماني يصل إلى مثواه الأخير بمقابر طحانوب

تقدم الجنازة أبناء الراحل، وهم الدكتور ممدوح الكرماني أستاذ طب العظام، والدكتور طارق الكرماني استشاري المسالك البولية، والدكتور صالح الكرماني استشاري عظام، والمهندس ياسر الكرماني مهندس معماري، ومئات الأهالي ومحبي وأصدقاء وتلاميذ وزملاء الفقيد، وسط حالة من الحزن والدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة.

الفقيد استحق لقب رائد العطاء

ونعى العديد من الأهالي الراحل، وجاء في رثائهم أنه كان عالمًا زاهدًا استحق لقب رائد العطاء وطبيب الغلابة في القليوبية، لجهوده في الخدمة العامة والخير منذ كان شابا وحتى بلغ التسعين.

وقال أحمد يونس، أحد أهالي شبين القناطر في رثائه: «بقلوب يملؤها الحزن والأسى ويعتصرها الألم، وبقلوب يملؤها الإيمان بالقضاء والقدر، نعزي أنفسنا في وفاة رائد العمل الخيري وأستاذ الأساتذة الدكتور محمد كرماني أبوستيت، أستاذ جراحة العظام -رحمه الله- رحمة واسعة جزاء ما قدم في دنياه من خير وأسكنه الله الفردوس الأعلى وإنا لله وإنا إليه راجعون».

محافظة القليوبية تنعى الكرماني رائد العطاء

يذكر أن الراحل أستاذ جراحة العظام، وأحد أشهر أطباء العظام في القليوبية، وعمل مديرا لمستشفى بنها التعليمي، وأحد أبطال حرب الاستنزاف وحرب 6 أكتوبر، وحظي بلقب رائد العطاء وطبيب الغلابة لجهوده على مدار سنوات طويلة في تقديم خدمات تنموية لأهالي قريته والقرى المجاورة في كافة المجالات، فلم يبخل على أحد بمشورة أو مساعدة، وقدم العديد من المشروعات الخيرية لخدمة المجتمع بالقرية والقرى المجاورة.

وكانت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، قد نعت الراحل باعتباره أحد أبطال حرب أكتوبر ومديرًا لمستشفى بنها التعليمي في وقت سابق، وأحد رموز العمل العام والأهلي بالمحافظة، وقدمت لأسرته وذويه العزاء في الفقيد، داعين الله أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.