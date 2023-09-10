خبيرة أسرية: التعامل بقسوة مع الأبناء لتقويمهم من الطرق غير التربوية

أكدت الدكتورة أمنية السعيد متخصصة في الدرسات اللغوية والتربوية والخبيرة الأسرية، أن المقارنة ليست أفضل خيار، قارن نفسك بنفسك منذ عام أو العام قبل الماضي هناك دائمًا نيتان للأعمال نية دنيوية ونية للآخرة يحاسبنا الله عليها، وإذا كانت هدف الأب والأم تربية أبنائهما ليكونوا صالحين، ولكن من الأفضل تغيير النوايا لتعم الفائدة علينا وعليهم.

الابتعاد عن التسبب في إحراج الأبناء

وأوضحت المتخصصة في الدراسات اللغوية والتربوية في لقاء عبر قناة «الناس»: «أن كل ابن يخطأ وهذا طبيعي فكل الأولاد تخطئ، وعندما أعاقبهم عقابا قاسيا، لأنه ابني، هذا ليس صحيحًا، فكونه ابني هذا لا يعني أن أتسبب له في إحراج أو أقلل منه».

الله خلق الإنسان بنوع من المرونة

وأكدت الدكتورة أمنية السعيد أن الله خلق الإنسان بنوع من المرونة، فيستطيع تقبل أشياء جديدة، لكن قال العلماء إن تقبل الجديد يحدث في غضون 7 أيام، والأبناء خرجوا مؤخرًا من الراحة خلال فترة الإجازة الصيفية فلابد من تأهيلهم لتقبل الالتزام والاستيقاظ مبكرًا مع بداية الدراسة.