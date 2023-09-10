خبيرة أسرية: يجب على الآباء متابعة واجبات أبنائهم الدراسية يوميا

قالت الدكتورة أمنية السعيد متخصصة في الدرسات اللغوية والتربوية والخبيرة الأسرية، إن جلسة المذاكرة للأطفال مع الأم، تحفها الملائكة وتكون لحظة تجلي، موجهة نصيحة للآباء والأمهات بأن تكون الجلسة بنية فرج الكرب، وتحقيق الأمنيات في الابن.

تقع مسؤولية الاهتمام بالأولاد على الوالدين

وأضافت الخبيرة الأسرية، في لقاء عبر برنامج «البيت»، عبر فضائية الناس: «تقع مسؤولية الاهتمام بالأولاد على الوالدين؛ لأنهم مسؤولون عنهم أمام الله، وأنه على الأمهات عند دخول مرحلة المذاكرة يبدأن بالتحصين واستحضار نية قضاء حاجة المسلم».

التفتيش على الواجبات الدراسية

وأوضحت: «لابد على الآباء والأمهات القيام برعاية أبنائهم رعاية صحيحة والتفتيش على واجباتهم الدراسية يوميا».