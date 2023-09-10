موعد بداية العام الدراسي 2023-2024 في مصر.. تعرف عليه

بداية العام الدراسي 2023-2024 في مصر من الأمور التي يتطلع آلاف الطلاب وأولياء الأمور لمعرفتها، إذ تفصلنا أيام قليلة عن بداية الدراسة، بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية، ومدارس اللغات والخاصة والخاصة للغات.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات، الخريطة الزمنية الكاملة لبداية العام الدراسي 2023-2024 في مصر، لكل من المدارس والجامعات.

بداية العام الدراسي 2023-2024 في مصر

ووفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، فإن بداية العام الدراسي 2023-2024 في مصر، ستكون يوم السبت الموافق 30 من سبتمبر الجاري، وبهذا اليوم يبدأ الفصل الدراسي الأول في الجامعات والمدارس، ويستمر لمدة 14 أسبوعًا، لينتهي يوم الخميس 4 يناير 2024.

موعد بداية ونهاية الدراسة في مصر

تبدأ الدراسة وفقًا لوزارة التعليم، في 30 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 6 يونيو 2028 بإجمالي 35 أسبوعًا لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية للغات والخاصة لغات، وبذلك ينتهي الفصل الدراسي الأولى يوم الخميس 4 يناير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024، ويتم تخصيص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

يجدر الإشارة إلى أن فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، تدخل ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا، وإذا تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة بينهما معًا.