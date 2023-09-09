«تعليم قنا»: تفعيل القرارات الوزارية كاملة مع العام الدراسي الجديد

عقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً بديوان المديرية؛ لمناقشة خطة العمل والاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، والتأكيد على تفعيل القرارات الوزارية.

الإدارات التعليمية في محافظة قنا

وبحسب بيان عن المديرية اليوم، ناقش الاجتماع عدداً من النقاط المهمة والرئيسية، منها التأكيد على استعدادات الإدارات التعليمية لبدء العام الدراسي الجديد، وتفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية، والتأكد من وصولها لجميع المدارس والأقسام، ومناقشة الكتاب الدوري رقم 33 بتاريخ 7/9/2023 والخاص بإجراءات الاستعداد للعام الدراسي 2023-2024 والانتهاء من جميع الإجراءات والتي تتعلق بأمور الصيانة البسيطة، وموقف تسليم الكتب المدرسية والعجز والزيادة بين صفوف المعلمين بجميع الإدارات التعليمية.

وكذلك مناقشة الكتاب الدوري رقم 67 الصادر بتاريخ 5/9/2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية الخاصة لترسيخ قواعد الانضباط والتنظيم واحترام القوانين واللوائح داخل المؤسسات التعليمية.

ووجه وكيل الوزارة بتشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية تضم عضو تخطيط وعضو متابعة وعضو ميداني لإعادة فحص وتقييم مباني المدارس الموجودة بكل إدارة وإعداد تقرير عن المباني غير الصالحة لرفعها للهيئة بالوزارة والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لإزالة الغرف العشوائية والأبواب الحديدية الموجودة على السلالم داخل المدارس.

توزيع المعلمين في مدارس قنا

كما شدد السيد على ضرورة الانتهاء من توزيع المعلمين الجدد ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم وتسكينهم على مناطق العجز بموجب الشهادة المؤمنة مسوغ التعيين، والاستعداد لعمل معارض أهلاً مدرستي بالتنسيق مع الوحدة المنتجة على مستوى جميع الإدارات ويحذر البيع داخل المدارس سواء حكومية أو خاصة وتناول الاجتماع التأكيد على تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتفعيل حصة الريادة المدرسية وكذلك حصص المشاهدة بالتنسيق مع مدرس الفصل ومسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة.

وأكد وكيل الوزارة، التواصل والتنسيق التام مع مديري الأمن لوضع خطة لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية لتوفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين طوال فترة الدراسة وكذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء لمنع تواجد الباعة الجائلين داخل محيط المدارس. كما شدد وكيل الوزارة على عدم إجراء أي تحويلات لطلاب الثانوية العامة سواء من إدارة تعليمية إلى أخرى أو من مديرية تعليمية إلى مديرية أخرى.

وأشار وكيل الوزارة إلى حظر تواجد واستخدام الهاتف المحمول المزود بكاميرا وبرامج ألعاب نهائياً مع السماح بالهاتف غير المزود بكاميرا للطلاب والمعلمين، كما شدد على الإدارات المعنية، بتكثيف المتابعات اليومية على جميع مدارس المحافظة وحظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسميات من الطلاب وأولياء أمورهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك ورفع تقارير يومية بما تم إنجازه على أرض الواقع.

كما وجه وكيل الوزارة بحسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم بالمدارس لتمكينهم من متابعة أبنائهم تربوياً مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح، وكذلك حظر التعامل مع أي جهات إعلامية أو الإدلاء بأي تصريحات إعلامية إلا بعد الرجوع للجهات المختصة والمعنية بالوزارة.