اجتماع بـ«تعليم شمال سيناء» لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اجتماعا، بمدراء الإدارات التعليمية، في «العريش، بئر العبد، الشيخ زويد، ورفح، الحسنة، نخل»، شدد خلاله على ضرورة الاستعداد الكامل للعام الدراسي الجديد.

القرارات التي خرج بها الاجتماع

- تشكيل لجان متابعة، بجميع المدارس بالإدارات التعليمية.

- عمل حصر بالزيادة والعجز بكل مدرسة.

- متابعة مجموعات الدعم المدرسي.

- متابعة الجدول المدرسي والإشراف اليومي والتكليفات بكل مدرسة.

- متابعة المبنى المدرسي والبوابات الحديدية، والتي يجب أن لا تعوق دخول وخروج الطلاب، وعملية التوزيع.

- متابعة موقف الكتب المدرسية في كل مدرسة.

تعليم شمال سيناء تتسلم 3 مدارس جديدة

ومن جهة أخرى أكدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء في بيان لها، أنها تسلمت 3 مدارس جديدة، لافتتاحها هذا العام، بعد انتهاء الإصلاحات والبناء بها، وهذه المدارس هي «الخروبة، أبو فرج، العوايضة للتعليم الأساسي» جنوب الشيخ زويد.