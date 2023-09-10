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«حقوق إنسان الشيوخ» تثمن مشاركة السيسي في قمة العشرين بالهند

كتب:

أحمد الشرقاوي
03:46 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ

النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ

قالت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إنَّ اللقاءات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين مع عدد من الرؤساء والوزراء والمستشارين للدول المشاركة دليل على متانة وقوة العلاقات الخارجية للدولة المصرية، في ظل وجود إدارة سياسية حكيمة، فضلًا عن الحرص على تعزيز التعاون بين الدول في العديد من المجالات.

كلمة الرئيس السيسي حملت العديد من الرسائل المهمة

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان لها اليوم، أنَّ زيارة الرئيس السيسي لحضور قمة مجموعة العشرين تفتح العديد من الأسواق الاستثمارية الواعدة لمصر والتي ستسهم بالتأكّيد في تحسين الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة على إثر الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضحت أنَّ لقاءات الجانب المصري خلال انعقاد مجموعة العشرين تطرقت إلى الحديث عن العديد من القضايا، ومن بينهما قطاعات النقل والتصنيع والطاقة وبحث آليات التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن مناقشة التطورات والموضوعات الإقليمية والدولية ومنها الأزمة في السودان، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية.

وشددت على أنَّ كلمة الرئيس السيسي خلال قمة مجموعة العشرين بالهند حملت العديد من الرسائل المهمة، من أجل العمل على تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، وتوفير حياة كريمة لتحقيق آمال الشعوب في التنمية.

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