تخفيضات هائلة على الزيت والسكر والأرز بمعرض أهلا مدارس.. ينطلق الجمعة المقبل

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عرض السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات هائلة للمواطنين خلال معرض أهلا مدارس الرئيسي في مدينة نصر، والمقرر انطلاقه يوم الجمعة المقبل، وذلك في صالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويستمر حتى يوم 30 سبتمبر الجاري.

تخفيضات على الزيت والسكر والأرز بمعرض أهلا مدارس

وأكدت الشركة القابضة للصناعات الغدائية، أنه وفقا لتوجيهات وتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، سيتم ضخ كميات كبيرة من سلع الزيت والسكر والأرز والمكرونة بتخفيضات كبيرة عن أسعار نفس السلع في السلاسل التجارية الخاصة أو المعروضة في المجمعات الاستهلاكية، وذلك كخدمة مميزة لرواد معرض أهلا مدارس من المواطنين وأولياء الأمور.

معلبات الجبن والمربى بأسعار مخفضة

فيما تضخ أيضا شركات وزارة التموين، معلبات الجبن والمربى وكل ما تحتاجه الأسرة للطلاب خلال اليوم الدراسي، بتخفيضات تصل حتى 25%، لمدة 14 يوما هي مدة إقامة معرض أهلا مدارس الرئيسي في القاهرة.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بمشاركة رئيس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة، معرض أهلا مدارس الرئيسي في مدينة نصر نهاية الأسبوع الجاري، من أجل فتح أبوابه أمام الجمهور بداية من يوم الجمعة المقبل.

وقالت وزارة التموين، إن معرض أهلا مدارس يضم كل ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع طوال العام الدراسي، سواء أدوات مدرسية ومستلزمات دراسية للطلاب، أو سلع غدائية، أو ملابس صيفية وشتوية، والأحذية والشنط، بتخفيضات مقدمة من العارضين وفقا للاتفاقات المبرمة معهم.