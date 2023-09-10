لينا شاماميان: مهرجان القلعة كان مختلفا.. وقناة الحياة بذلت مجهودا كبيرا

أكدت المطربة السورية لينا شاماميان، أنها تفضل تقديم الأغاني التي تشبهها ومهرجان القلعة كان مختلفا عن الحفلات أخرى، قائلة: «كل حفلة لها خصوصية مع تفاعل الجماهير وكل حفلة المفروض بيكون لها برنامج خاص وكل حقلة بقدمها بعمل هدية للجمهور».

تحب الأماكن التاريخية ومهرجان القلعة يذكرها بقلعة دمشق

وأشارت لينا شاماميان، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، اليوم الأحد، إلى أن مشاركتها في مهرجان القلعة هو الثالث، موضحة أنها تحب الأماكن التاريخية ومهرجان القلعة يذكرها بقلعة دمشق والحفلات التي كانت تقام بها، وأيضا في فرنسا القلاع لها هيبة.

مهرجان القلعة مميز

وتابعت: «مهرجان القلعة مميز، الناس اللي بتحضره من أعمار مختلفة ويذكرني بكل شيء كنت بحبه قبل بدء الغناء، كما أن نقل التلفزيون حفلة كاملة شيء مميز وقناة الحياة بذلوا مجهودا كبيرا في تغطية كل فعاليات مهرجان القلعة».