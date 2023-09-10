العاصفة دانيال تصل بعد ساعات.. أمطار رعدية على 11 محافظة ورياح وأتربة على القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام القادمة في المحافظات، إذ تشير التوقعات إلى تعرض بعض المحافظات لأمطار رعدية بداية من غداً الاثنين وتستمر حتى الأربعاء 13 سبتمبر، نظراً لتأثر بعض المحافظات بالعاصمة دانيال، التي ضربت بعض الدول، ومن المتوقع أن تصل ليبيا اليوم.

وأوضحت الأرصاد، تعرض 11 محافظة لسقوط أمطار خلال الـ3 أيام القادمة وهي « مطروح، البحيرة، الإسكندرية، دمياط، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، بورسعيد، المنوفية، الإسماعيلية».

تأثير العاصفة دانيال على طقس المحافظات

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، تشهد محافظة مطروح ومنطقة السلوم سقوط أمطارا رعدية وغزيرة غداً الاثنين، تمتد في المساء إلى مناطق من الإسكندرية، قد تكون متوسطة أحياناً، وتعد هذه الأماكن الأكثر تأثراً بالعاصفة دانيال غدا الاثنين.

حالة الطقس الاثنين والثلاثاء

وتشير توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر سقوط الأمطار تأثراً بالعاصفة دانيال حتى يوم الثلاثاء، وتمتد فرص سقوط الأمطار إلى محافظات الوجه البحري «الغربية، الشرقية، الدقهلية، دمياط» بالإضافة إلى محافظات السواحل الشمالية الغربية «مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة»، وذلك بنسبة سقوط أمطار تصل إلى 30% وتكون رعدية، على أن تستمر فرص سقوط الأمطار يوم الأربعاء على « مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الغربية، الشرقية، الدقهلية، القليوبية».

وتشهد المحافظات انخفاضا في درجات الحرارة، بداية من يوم الجمعة القادم 15 سبتمبر بمعدل 3 درجات مئوية، وتسقط شبورة مائية كثيفة على الطرق الرئيسية، وتؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية أحيانا، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة لاسيما على محافظات القاهرة الكبرى، وسط تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة.