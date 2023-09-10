مطروح ترفع الطوارئ لإعصار دانيال.. يصل من ليبيا غدا

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، باستعداد جميع الجهات المعنية بالمحافظة لمراجعة الاستعدادات لموسم الأمطار ومواجهة السيول، خاصة مع توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غرب مصر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ غدا الاثنين، تزامناً مع وصول إعصار دانيال قادماً من ليبيا.

استعدادات للسيول

وأكد محافظ مطروح، اليوم، على ضرورة الاستعداد التام والجاهزية لمواجهة السيول وأي طارئ، خاصة مع المتغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وقيام كل الجهات المعنية بدورها ومسؤولياتها مع التخطيط الجيد والتنفيذ الفعلى للمهام والمتابعة المستمرة، خاصة مراجعة مخرات السيول وشنايش صرف الأمطار، وكلف بوضع سيناريو لكيفية المواجهة والتعامل مع أي طارئ، وتحديد البيانات وأرقام تليفونات الجهات المعنية وإعلانها للرد على أي شكاوى أو استغاثة عاجلة.

تحديد اتجاهات مخرجات السيول

ونبه محافظ مطروح ببيان على مراجعة وتدقيق كل البيانات الخاصة بمعدات وأجهزة مواجهة السيول ومخرات السيول ومواقعها وتحديد اتجاه كل مخر ومسار المياه ونقاط تجمعاتها سواء داخل المدن أو خارجها وعلى الطريق الدولى الساحلي، ومراجعة جاهزية أعمدة الكهرباء والأسلاك والعزل والحفاظ على الأرواح والممتلكات مع تسير حركة المواطنين، والسيارات، بالإضافة إلى مراجعة تصريف شنايش المطر بالشوارع وتطهيرها.

حصر نقاط تجمع مياه الأمطار في مطروح

كما كلف المحافظ رؤساء المدن بحصر جميع نقاط تجمع مياه الأمطار خاصة الاكثر عرضة للتضرر، وتحديد أماكنها لصرف تجمعات مياه الأمطار ، كذلك تحديد مناطق تجمع المياه بالقرب من محولات الكهرباء وإتخاذ الإجراءات العاجلة.