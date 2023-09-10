17 معلومة عن مبادرة 100 مليون شجرة.. القاهرة تتصدر والتكلفة 3 مليارات جنيه

تساهم مبادرة 100 مليون شجرة في زيادة المساحة الخضراء وخلق متنفس للمواطنين ومواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التى تضرب العالم، والحد من الاحتباس الحراري والعمل على تحسين البيئة وتنقية الهواء وتحسين جودته ومواجهة التلوث وتم التركيز على زراعة الأشجار الخشبية والزينة والمثمرة.

وأكدت وزارة التنمية المحلية على استمرار التواصل مع المحافظات والجهات المختصة من أجل الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، حيث تحظى المبادرة باهتمام ورعاية القيادة السياسية، ومن أبرز المعلومات بشأن المبادرة وفق تقرير التنمية المحلية ما يلى..

- تكلفة المرحلة الأولى من مبادرة 100 مليون شجرة بلغت 200 مليون جنيه

- اعتمادات المرحلة الأولى وصلت إلى 7,650 مليون شجرة من مستهدف 7,7 مليون شجرة.

- انتهاء المرحلة الأولى بتوريد 50 ألف شجرة لشمال سيناء.

- المرحلة الثانية من المبادرة تركز على زراعة 15 مليون شجرة بالتنسيق بين الزراعة والبيئة والإسكان.

- المحافظات تجهز تقرير بعدد ونوعية الأشجار المطلوبة بالمرحلة الثانية.

- وزارة التنمية المحلية تعمل على تدبير توريد الأشجار بالمرحلة الثانية.

- دراسة أماكن إنشاء حدائق جديدة بالمدن والأحياء.

- قيام الوحدات المحلية والمديريات بزراعة الأشجار مما يعكس شكل جمالى ويحافظ على البيئة واختيار الأصناف المطابقة للمواصفات بعناية.

- وزارتا الإنتاج الحربي والزراعة توفر 5 ملايين شجرة للمحافظات، إضافة إلى 2,7 مليون شجرة تزرعها المحافظات.

القاهرة تتصدر

- القاهرة تتصدر المحافظات فى المبادرة حيث تم زراعة 1,5مليون شجرة.

- الجيزة تحتل المركز الثانى بزراعة 585 ألف شجرة، وفي المركز الثالث سوهاج بزراعة 404 آلاف شجرة، ثم الشرقية بزراعة 393,9 ألف شجرة.

- وزارة التنمية المحلية توفر 80 مليون شجرة في المبادرة.

- مبادرة 100 مليون شجرة مستمرة على مدار 7 سنوات وتنتهي عام 2029.

- وزارتا البيئة والإسكان توفر زراعة 20 مليون شجرة.

- تكلفة تنفيذ المبادرة 3 مليارات جنيه.

- زراعة 6600 فدان غابات شحرية على مياه الصرف بعد المعالجة.

أماكن زراعة الأشجار

- التركيز على الزراعة أمام المدارس والمؤسسات ومراكز الشباب والمستشفيات وجانب الطرق والمحاور ومداخل القرى والمدن وغيرها من الأماكن حيث يوجد أكثر من 9 آلاف موقع على مستوى الجمهورية.