السجن 15 عاما لمتهم بسرقة شركة تجارية ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، اليوم بحبس متهمين أحدهما سنة والآخر 15 سنة لقيامها بسرقة شركة تجارية في بورسعيد كان يعمل أحدهما بها مستخدمين صاروخا.

تفاصيل القضية

كانت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة قد انعقدت للنظر في القضية رقم 1994 لسنة 2023 جنايات الزهور والمقيدة برقم 592 لسنة 2023 كلي بورسعيد التى تعود أحداثها إلى يوم 11 مارس 2023، باتهام المدعو م.م.ح 37 عامًا، ويعمل محاسب، والمدعو ج.م.ع 35 عامًا، ويعمل مندوب مبيعات، بسرقة مبلغ مالي وسيارة ومواد غذائية مملوكة للمجني عليه: طلعت حامد محمد عمار، وذلك من داخل الشركة الخاصة به ليلا، وبحوزتهما أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (شنيور - صاروخ - شاكوش - مقص حديدي) دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، واستخدم المتهم الأول مفتاح خاص بالشركة قد سبق وتحصل عليه كونه عاملا بها.

قرار النيابة العامة

وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة التي حكمت بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه، وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد 15 سنة، عما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف الجنائية.