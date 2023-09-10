العاصفة دانيال تصل إلى القاهرة في هذا التوقيت.. أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة، فمع قرب انتهاء فصل الصيف وبداية الخريف، تشهد حالة الطقس تغيرا كبيرا، وأوضحت هيئة الأرصاد أن البلاد تتأثر غدا بأولى منخفضات فصل الخريف 2023، وتؤدي إلى عدم استقرار الأحوال الجوية وخاصة على غرب البلاد.

منخفض جوي يؤثر على حالة الطقس

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد غدا الاثنين بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع منخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط، يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية، والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً علي مناطق من السلوم ومطروح وسيوة، وتمتد الأمطار خفيفة في المساء إلى مناطق من الإسكندرية وقد تكون متوسطة أحياناً، وذلك بسبب العاصفة دانيال.

موعد وصول العاصفة دانيال إلى القاهرة

وحول موعد وصول العاصفة دانيال إلى القاهرة، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه يستمر سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية حتى يوم الثلاثاء على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري، وتصل الأمطار تدريجيا للداخل لتؤثر على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، لكنها تكون أقل حدة حيث تتساقط عليها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة وتمتد الأمطار الخفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن الرياح تنشط غدا وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، فيما تنخفض درجات الحرارة نسبيا لتصل الدرجة العظمى غدا على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة العظمى من يوم الثلاثاء لنهاية هذا الأسبوع تكون ما بين 34 و33 درجة مئوية.

وأوضحت الأرصاد أن الأمطار تقل تدريجيا يوم الأربعاء لتكون خفيفة وقد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، كما تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري وخليج السويس ووسط سيناء.