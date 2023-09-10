«الأرصاد» تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة.. اضطراب جوي بسبب عاصفة دانيال

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنه تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تبدأ على غرب البلاد وتمتد إلى مناطق من شمال البلاد ويصاحبها تساقط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا ونشاط للرياح على بعض المناطق، لافتة إلى أنها تستمر حتى يومي الثلاثاء والأربعاء.

ويسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حارا على السواحل الشمالية ومعتدل الحرارة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تساقط أمطار غزيرة على السلوم ومطروح خلال الـ72 ساعة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، تساقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح وسيوة، وتمتد خفيفة مساء إلى مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانا على فترات متقطعة.

وذكرت «الأرصاد» أنه خلال الـ72 ساعة المقبلة تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

ومن المحتمل أن تتعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري لأمطار متوسطة ورعدية على فترات متقطعة يوم الثلاثاء؛ نتيجة تأثير العاصفة دانيال، كما تتعرض مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة لأمطار متوسطة تمتد إلى خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ويصاحب الأمطار رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الاثنين 11-9-2023

القاهرة والوجه البحري: درجات الحرارة العظمى 37 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 12-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 الصغرى 30 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 29 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 10-9-2023

- القاهرة والوجه البحرى: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 28 درجة.