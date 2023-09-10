«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط أمطار العاصفة دانيال.. «غزيرة ومتفاوتة الشدة»

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هطول أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة على عدد من المدن والمحافظات المصرية طوال الأسبوع الجاري، بسبب تأثير العاصفة دانيال التي وصلت صباح اليوم إلى السواحل الليبية.

أمطار غزيرة بسبب العاصفة دانيال

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية لـ«الوطن»، أنّ كمية الأمطار المتوقعة نتيجة تأثير العاصفة دانيال على مصر، ستكون مختلفة الشدة بين مكان وآخر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، وتمتد مع تقدم الوقت إلى المناطق الداخلية للبلاد، يصاحبها رياح شمالية غربية وتكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الغربية، وسقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة خاصة على السلوم ومطروح، تقل حدتها وكمياتها عند وصولها إلى المناطق الداخلية مثل العلمين والضبعة وسيدي براني والإسكندرية، وشمال الوجه البحري، وقد تصل إلى مناطق من شمال الدلتا.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة على القاهرة الكبري وعدد من محافظات الجمهورية، فجاءت كما يلي.

الإثنين 11 سبتمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 46 والمحسوسة 47 درجة.

الثلاثاء 12 سبتمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

الأربعاء 13 سبتمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.