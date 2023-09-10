عاجل.. «الأرصاد» تفجر مفاجأة بشأن العاصفة دانيال.. «سيول ورياح غير مسبوقة»

أكدت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجو، أن وصول العاصفة دانيال إلى السواحل الليبية تسبب في كارثة، حيث أدت إلى سقوط أمطار، ووجود نشاط لحركة الرياح، بجانب وجود سيول غير مسبوقة.

موعد وصول العاصفة دانيال إلى مصر

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن العاصفة دانيال لم تكن مألوفة خلال العقود الماضية، وهذه الظاهرة ناجمة عن تغيرات المناخ التي يعانيها العالم خلال الفترة الحالية.

وتابعت: مصر ستتأثر بالعاصفة دانيال ولكن بصورة أقل حدة من التي نراها خلال الأيام الحالية في ليبيا.

وأوضحت منار غانم، أن عاصفة دانيال تبدأ في دخول مصر، غدا الاثنين، حيث ستبدأ بوجود منخفض جوي يتبعها انخفاض في درجات الحرارة، ووجود نشاط لحركة الرياح.

العاصفة دانيال في مصر

وأشارت منار غانم إلى أن عقب قدوم عاصفة دانيال إلى مصر ستزيد حركة الرياح لتصل سرعتها بين 50 و60 كيلومترا\ ساعة، ثم تبدأ مراحل سقوط الأمطار على محافظات الإسكندرية والوجه البحري، بدرجات خفيفة ومتوسطة، ولن تؤثر في أعمال الأنشطة اليومية.

ولفت غانم، إلى أن الرياح التي ستكون في الصحراء الغربية ستكون محملة بالرمال والأتربة، ومن المحتمل أن يكون تحسن في درجات الحرارة بدءا من يوم الثلاثاء المقبل حتى نهاية الأسبوع الجاري