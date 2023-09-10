«الداخلية»: ضبط المتهم بإنهاء حياة ميكانيكي في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة إنهاء حياة ميكانيكي في القاهرة، وضبط مرتكب الواقعة، حيث تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات، باستقبال جثة ميكانيكي مقيم بدائرة القسم، بها عدة جروح وطعنات متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال وبسؤال والده، اتهم مالك جراج له معلومات جنائية، بالتعدي على نجله بسلاح أبيض، نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، بسبب خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه وبحوزته الأداة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بأنّه أثناء الانتقال من مسكنه للإقامة بمسكن آخر ونقل أمتعته، استعان بالمجني عليه و3 آخرين لمساعدته في نقل الأمتعة، فحدثت بينه وبين المتوفى مشادة كلامية بسبب اعتراضه على المبلغ المالي، تطورت إلى مشاجرة، واعتداء، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.