الداخلية المغربية ترفع حصيلة ضحايا «زلزال الحوز»: 2122 وفاة و2421 إصابة

وسط إعلان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، حالة الحداد الوطني في البلاد لمدة 3 أيام، وتوجيهاته بالعمل على الإسراع في عمليات الإنقاذ بالمناطق المنكوبة، التي ضربها الزلزال المدمر، ليلة الجمعة/ السبت، بقوة بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، أعلنت السلطات الرسمية عن حصيلة جديدة لضحايا الزلزال.

عدد ضحايا زلزال المغرب

وأصدرت وزارة الداخلية في المملكة المغربية، بياناً قبل قليل، أكدت فيه ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 2122 حالة وفاة، و2421 مصاباً، في مختلف أنحاء المناطق التي ضربها الزلزال المدمر، وفق ما أوردت فضائية «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الأحد، وتابعت وزارة الداخلية أن «حصيلة قتلى الزلزال في إقليم الحوز ارتفعت إلى 1351 وفاة».

ضحايا زلزال المغرب وتعليق الأمم المتحدة

جاء إعلان وزارة الداخلية المغربية عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال «الحوز»، عقب تعليق للأمم المتحدة بشأن عدد المتضريين من الزلزال، الذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى 300 ألف شخص، في الوقت الذي أكد فيه اتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر، أن عدداً من القرى المغربية بمناطق الزلزال اختفت بالكامل تماماً.

ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب

وكانت إحصائيات أول يوم بعد الزلزال المعلنة بحسب وزارة الداخلية، تشير إلى وفاة 1024 شخص، ولكن تزايدت أعداد الوفيات لاحقاً، مع استمرار أعمال البحث والإنقاذ، لترتفع إلى 2012 حالة وفاة، في ظل زيادة مطردة في الإصابات والوفيات لأن شدة الزلزال كانت كبيرة وصلت إلى 7 درجات على مقياس ريختر.