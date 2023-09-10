«الأرصاد»: السلوم أولى المناطق المتأثرة بالعاصفة دانيال غدا

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل العاصفة دانيال التي وصلت إلى ليبيا وقرب وصولها لمصر، قائلة إن السواحل الليبية تأثرت اليوم بالعاصفة دانيال إلى حد بعيد، وشهدت أمطار متفاوتة الشدة وغزيرة، ووصلت لحد السيول وأمطار فيضانية.

نشاط للرياح وأمطار فيضانية

وأضافت خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا الوكيل، أن ليبيا شهدت أيضا نشاطا للرياح في الأماكن المختلفة، وهي عبارة عن منخفض جوي متعمق إلى حد بعيد يكتسب الطاقة من البحر المتوسط.

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع خلال الساعات المقبلة أن يبدأ في الدخول إلى الأراضي الليبية، ومن ثم تقل شدته ويؤثر في مصر غدا الاثنين، ويتحول لمنخفض جوي متعمق على المناطق الغربية، ويتزامن معه وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يجعل هناك بداية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

الحالة الجوية في مصر غدا

ولفتت الدكتورة منار غانم، إلى أن العاصفة دانيال تبدأ في مصر غدا على المناطق الغربية، لا سيما محافظة مطروح؛ إذ تشهد أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة والرعدية أحيانا على السلوم وسيوة ومرسى مطروح والضبعة والعلمين، وتمتد الأمطار لمحافظة الإسكندرية.