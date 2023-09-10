أعلى شهادة ادخار في مصر.. أهم 7 معلومات عنها

شهادات كثيرة تقدمها البنوك المصرية، ذات عائد مرتفع، لتناسب مختلف العملاء وتجذبهم إليهم، من بينهم والتي تعد أعلى شهادة ادخار في مصر هي «ثروة بلس» من البنك المصري الخليجي، لأجل 3 سنوات بالجنيه المصري، وذلك بحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023.

ونرصد في السطور التالية أهم المعلومات عن أعلى شهادة ادخار في مصر وهي شهادة ثروة بلس.

كل ما تريد معرفته عن شهادة ثروة بلس

- سعر العائد على أعلى شهادة ادخار 23% في السنة الأولى ويكون ثابت، وبعد ذلك متغير في السنة الثانية والثالثة حسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي لمدة ليلة واحدة .

- احتساب العائد يكون من اليوم التالي للشراء.

- الحد الأدنى لشراء شهادة ثروة بلس ألف جنيه ومضاعفاتها.

- دورية صرف العائد شهريًا، والشهادة متاحة للأفراد الطبيعيين فقط.

- يمكن الحصول على بطاقة ائتمان، والقرض بضمان الشهادة حتى 90% من قيمتها.

- ويتيح البنك استرداد قيمة الشهادة بعد 6 أشهر، ويتم الخصم حسن التعليمات الخاصة للبنك.

- المستندات المطلوبة للشهادة، عبارة عن أوراق لفتح الحساب، وطلب إصدارها.