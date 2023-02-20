ننشر آخر صورة لـ سميحة أيوب قبل إصابتها في الفخذ.. ترتدي عباءة صعيدية

حصلت «الوطن» على صورة حصرية للفنانة الكبيرة سميحة أيوب من كواليس تصوير مسلسل «حضرة العمدة» للمخرج عادل أديب، وذلك قبل إصابتها بكسر بمنطقة الفخذ استلزم خضوعها لعملية جراحية داخل أحد المستشفيات في القاهرة، حيث ظهرت الفنانة مرتدية عباءة صعيدية وفقا لطبيعة دورها.

وانتهت سميحة أيوب من تصوير دورها بالكامل في مسلسل حضرة العمدة قبل إصابتها، وذلك وفقا لتصريحات المنتج ريمون مقار لـ الوطن، الذي أعرب بدوره عن أمنياته في تجاوز الفنانة الكبيرة لهذه الوعكة الصحية بسلام.

وفي سياق مختلف، يأمل المخرج عادل أديب، الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد قبل حلول شهر رمضان المقبل أو في الأيام الأولى على الأقل من الشهر الكريم، وذلك بعد انتهائه من تصوير 50% من مشاهد مسلسله المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.

روبي تصور حضرة العمدة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي

وتصور روبي عددا من مشاهدها حاليا داخل استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المقرر تصويرهم لعدد من المشاهد الخارجية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، حيث سيمتد التصوير هناك لأيام عدة قبل انتقالهم إلى مدرسة حكومية للتصوير بداخلها.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة، كل من دينا، أحمد رزق، أحمد بدير، محمود حافظ، صلاح عبدالله، بسمة، إدوارد، محمد محمود عبدالعزيز وكوكبة من النجوم، من تأليف إبراهيم عيسي، وإنتاج شركة فنون مصر لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.