كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدور الثاني بينها «تربية وحقوق»

ينتهي تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023، غدًا، الأمر الذي يدفع الكثير من الطلاب للبحث عن كليات ومعاهد لطلاب الدور الثاني، والتي تمنحهم فرصة للالتحاق بالعام الدراسي الجديد.

ونستعرض في التقرير التالي كليات ومعاهد لطلاب الدور الثاني، على هذا النحو:

كليات ومعاهد لطلاب الدور الثاني

وفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنَّ هناك عددًا من الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب كليات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 وهي:

- تربية رياضية بنات كفر الشيخ

- تربية نوعية موسيقية أسوان

- تربية رياضية بنات أسيوط

- تربية رياضية بنين أسيوط

- تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

- تربية رياضية بنين جنوب الوادي

- تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

- تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

- تربية رياضية بنات سوهاج

- تربية رياضية بنين سوهاج

- تربية نوعية فنية سوهاج

- تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

- تربية رياضية بنين الفيوم

- تربية رياضية بنات الفيوم

- تربية رياضية بنين المنيا

- تربية رياضية بنات المنيا

- تربية رياضية بنين بني سويف

- تربية رياضية بنات بني سويف

- تربية رياضية بنات الإسكندرية

- تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

- تربية رياضية بنين دمياط

- تربية نوعية فنية القاهرة

- تربية نوعية موسيقية القاهرة

- تربية رياضية بنين حلوان

- تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

- تربية رياضية بنات المنصورة

- تربية رياضية بنات جنوب الوادي

- تربية رياضية بنين كفر الشيخ

- حقوق انتساب موجه طنطا

- حقوق انتساب موجه أسيوط

- حقوق انتساب موجه القاهرة

- حقوق انتساب موجه عين شمس

- حقوق انتساب موجه المنصورة

- حقوق انتساب موجه بني سويف

- حقوق انتساب موجه الإسكندرية

- حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

- حقوق انتساب موجه أسوان

- حقوق انتساب موجه بنها

- حقوق انتساب موجه حلوان

- حقوق انتساب موجه مدينة السادات

- حقوق انتساب موجه جنوب الوادي