تحطم طائرة أثناء عرض جوي في المجر وأنباء عن وفيات وإصابات

لقي شخصان على الأقل مصرعهما، نتيجة تحطم طائرة أثناء مشاركتها في عرض جوي بالمجر، اليوم الأحد، ونقلت وكالة «فرانس برس» قبل قليل، أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص آخرين على الأرض.

مكان وقوع حادث تحطم طائرة بالمجر

وأوضحت الوكالة الفرنسة أن الحادث وقع في مطار «زيكيسفيرفار»، على بعد حوالي 70 كيلومتراً من العاصمة بودابست.

وأوردت وكالة «نوفوستي» أن الحادث أسفر عن مصرع قائد الطائرة، بالإضافة إلى شخص آخر كان على متنها، بشكل مأساوي على الفور.

فيديو يوثق تحطم طائرة بأمريكا

وقبل أيام، وثقت كاميرا اللحظات الأخيرة، قبل تحطم طائرة أخرى مقاتلة من طراز «ميغ-23» خلال عرض جوي في ولاية ميشيجان الأمريكية، ولم يصب أحد بأذى على الأرض، فيما نجا الطياران بالقفز بالمظلة.