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طارق الشناوي: أتمنى إنتاج عمل فني يستلهم موسيقى سيد درويش

كتب:

محمد عزالدين
06:45 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
سيد درويش

سيد درويش

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الموسيقار محمد عبدالوهاب وصف الموسيقار سيد درويش بأنه فكر وحس، وزمنه في الدنيا قليل للغاية، إذ توفي وهو يبلغ من العمر 31 سنة؛ لكنه أبدع في زمنه القليل تراثًا نعيش عليه حتى اليوم.

سيد درويش شخصية ملهمة

وأضاف «الشناوي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلاميتان إيمان عزالدين ومها الصغير، أن سيد درويش شخصية ملهمة، وبين الحين والآخر تُنتج له أعمال درامية، لكن حتى الآن العمل الجدير بسيد درويش لم يظهر للنور بعد.

استلهام موسيقى سيد درويش

وأشار إلى أنه يتمنى إنتاج عمل فني يستلهم موسيقى سيد درويش، ويحولها لعمل فني مرئي، وليس عن حياته، لأن سيرة الذاتية بالفعل جرى إنتاجها، مردفا: «كيفية استلهام موسيقى سيد درويش روح إبداعية درامية موسيقية غنائية؛ ولكن موسيقاه هي التي تخلق الحالة الإبداعية على المسرح أو في التلفزيون».

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