تعرف على تفاصيل أغنية رامي جمال الجديدة قبل طرحها

يستعد الفنان رامي جمال لطرح أغنيته الجديدة «هيبدأ يتكلم»، وهي إحدى أغنياته التي سيقوم بإنتاجها عبر شركته الشخصية «ار جي» للإنتاج الغنائي.

الأغنية الجديدة لـ رامي جمال، من ألحان محمد شحاتة، وتوزيع أحمد عبد السلام، ويقول مطلعها «لسه هيبدأ يتكلم عن أنه في زمني اتحمل، شافني وأنا معدي بسلم بصلي مقدرش يكمل»، ومن المقرر أن تطلق يوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر.

رامي جمال يوجه الشكر لجمهوره

وجَّه الفنان رامي جمال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الشكر لجمهوره على دعمه طوال مشواره الفني.

ونشر «جمال» صورة معلقا: «الفترة اللي فاتت كانت مش سهلة عليا خلتني شوية محتاج أفصل لوقت محتاج أدور إيه ناقصني كشخص علشان أكون أفضل إيه ناقصني كفنان علشان أكون أفضل الفترة اللي جاية مفيش فيها غير اجتهاد وتركيز وبس».

وأضاف رامي جمال قائلًا: «كلمة أخيرة لجمهوري الغالي شكرا على دعمكم من أول أغنية نزلت ولحد الأغنية اللي فاتت واللي جي بأمر الله زي ما حلمت واتمنيت بحبكم جدا».