ما قصة أقوى رجل في العالم؟.. ظهر في ألمانيا قبل عقود

استطاع كسر السلاسل الحديدية، ورفع السيارات في الهواء برجليه، وحمل الخيول إلى أعلى السلالم، بجانب رفع الترام عن القضبان، إنه ميلو باروس، صاحب لقب أقوى رجل في العالم، الذي عاش في الفترة بين عامي 1906 و1977، ولكن من أين حصل على قوته الأسطورية؟.

متحف مخصص لأقوى رجل في العالم

يقول روبرت شيفيرديكر، 84 سنة، أحد المعجبين بقوة الرجل، إن «باروس» مولود في جمهورية التشيك، وأشار إلى إنه بسبب إعجابه الكبير بأقوى رجل في العالم، فقد أطلق مسابقة باسم «كأس ميلو باروس»، قبل 23 سنة، وأسس متحفاً في منزل «باروس» السابق.

السر وراء أجسام الرياضيين القوية

وتحدث لصحيفة «بيلد» الألمانية موضحاً أن «باروس» اكتسب العضلات عن طريق التدريب والوراثة، وهذا ما أكد عليه أيضاً إنجو فروبوز، 66 سنة، الأستاذ في الجامعة الرياضية الألمانية في كولونيا، مؤكداً أن ألياف العضلات يستخدم الأشخاص العاديون منها 65% فقط، أما الرياضيون فيستخدمون 95% منها.

دور التغذية والتدريب والجينات

وأشار إلى أن التغذية تلعب دوراً هاماً في تكوين العضلات، واستطرد بقوله: «يتطلب هذا سنوات من التدريب المتقدم، لذا فإن الجينات وحدها لا تفعل ذلك، ولكنها تساعد».

وأوضح «فروبوز» أن متحف روبرت شيفرديكر الصغير كان شاهداً على القوة الخارقة لباروس، الذي حقق أرقاماً قياسية صعبة التكرار.