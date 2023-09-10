حل لغز العثور على جثة طافية بمياه الرياح التوفيقي في القناطر

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض واقعة انتشال جثة شخص في العقد الخامس من العمر، لقي مصرعه غرقًا في مياه الرياح التوفيقي أمام قرية المنيرة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حيث تبين أنه مريض نفسي ومختفي منذ فترة وعثر عليه غريقا.

جرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، والتي أمرت بالتصريح بدفن الجثة وطلب التحريات.

جثة طافية بمياه الرياح التوفيقي

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود بلاغ من الأهالي بوجود جثة طافية بمياه الرياح التوفيقي بناحية قرية المنيرة دائرة المركز.

يعاني من مرض نفسي

انتقل رجال الأمن وقوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة، وتم انتشال الجثه وتبين أنها لشخص يدعى «هاني. م» 50 سنة عامل مقيم دار السلام بالقاهرة، وكشفت التحريات أن المتوفى كان يعاني من مرض نفسي منذ فترة، وتغيب عن المنزل منذ حوالي 3 أيام ولم يتم العثور عليه.

جرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلب التحريات المباحث حول الواقعة.