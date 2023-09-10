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محافظ القليوبية يفتتح معرض «أهلا مدارس» ببنها غدا

كتب:

حسن صالح
11:16 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
معرض أهلا مدارس

معرض أهلا مدارس

يفتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، غدا الاثنين معرض أهلا مدارس بشارع فريد ندا بمدينة بنها.

مبادرة أهلا بالمدارس بالقليوبية

وأعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، عن إطلاق مبادرة «أهلا بالمدارس» وذلك من خلال تجهيز معارض لعرض كافة مستلزمات المدارس، التي يحتاجها الطلاب بأسعار مخفضة للتسهيل على المواطنين.

أسعار مخفضة وخصومات كبيرة

وأوضح محمد عطية، في بيان صحفي، أن المعارض تم تجهيزها في شارع فريد ندا بمدينة بنها، وفي مدينة شبرا الخيمة بميدان المؤسسة بكافة مستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، من كشاكيل وكراسات وأقلام، وغيرها، بأسعار مخفضة وبخصومات كبيرة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وأضاف محمد عطية، أن الغرفة لا تمارس التجارة، بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين.

وتابع رئيس الغرفة التجارية، أن المعارض ستبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

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