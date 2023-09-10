أماكن معرض أهلا مدارس 2023 – 2024 في المحافظات وأسعار المنتجات
كتب:
إحسان شعبان
09:17 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
معرض اهلا مدارس بالمحافظات
بالتزامن مع إعلان الغرف التجارية، بالتعاون مع وزارة التموين افتتاح معارض أهلا مدارس، بدأ أولياء الأمور في البحث عن أماكن معرض أهلا مدارس 2023 – 2024 في المحافظات وأسعار المنتجات، لاسيما في الإعلان عن نسب تخفيض تصل إلى 50% وتصل إلى 80% على ملابس المدارس.
أماكن معرض أهلا مدارس 2023 – 2024 في المحافظات وأسعار المنتجات
أماكن معرض أهلا مدارس 2023 – 2024 في المحافظات وأسعار المنتجات، أعلنتها الغرف التجارية في مختلف المحافظات، وجاءت كالآتي:-
- كفر الشيخ «منطقة 47 عمارة بمدينة كفر الشيخ، دسوق».
- القليوبية «بنها شارع فريد ند، شبرا الخيمة ميدان المؤسسة».
- بني سويف «خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف».
- سوهاج «مدينة ناصر بحي شرق سوهاج».
- الأقصر «أمام محطة السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر، شارع البحر بوسط مدينة إسنا، السوق الحضري بمنطقة أبوالجود وسط مدينة الأقصر».
- مطروح « الحمام، العلمين، سيدي براني، النجيلة».
- محافظة البحر الأحمر «شارع النصر وسط مدينة الغردقة».
- البحيرة «دمنهور، إيتاي البارود، أبو حمص، وادي النطرون، شبراخيت، النوبارية، الدلنجات، كوم حمادة، مركز بدر، رشيد، إدكو».
- الوادي الجديد « شارع النبوى المهندس بالخارجة، ميدان المستشفى بالداخلة».
أسعار المنتجات في معرض أهلا مدارس
وجاءت أسعار المنتجات في معرض أهلا مدارس 2023_2024
- أسعار الأقلام.. من جنيه حتى 10 جنيهات.
- الكراسات.. تتراوح أسعارها ما بين جنيه وربع و10 جنيهات، وسعر الدستة 23 جنيها بعد 28 جنيهًا.
– الكشكول.. يصل سعر الدبوس 3 جنيهات، والسلك 100 ورقة من 10 جنيهات حتى 20 جنيها.
- الألوان.. تتراوح أسعارها بين 2 و7 جنيهات.
- أسعار المساطر.. بين جنيه و7.5 جنيهات.
- الأستيكة.. سعرها من 75 قرشا حتى 2 جنيه.
- البرايات.. من جنيه لـ3 جنيهات.
- سعر الدباسات يتراوح بين 15 حتى 35 جنيها.
- اللانش بوكس فسعره 17 – 30 جنيهًا.
- أدوات الهندسة من 15-17 جنيها.
- سعر جلاد الكراس فسعره من 3 إلى7 جنيهات وجلاد الكتاب من 12 حتى 17.5 جنيها.
- كراسات التلوين للأطفال من 3 حتى 7.5 جنيهات، كما ينخفض سعر الكتب الخارجية لمختلف المراحل المدرسية لـ5% عن السعر الأساسي.