بالتزامن مع إعلان الغرف التجارية، بالتعاون مع وزارة التموين افتتاح معارض أهلا مدارس، بدأ أولياء الأمور في البحث عن أماكن معرض أهلا مدارس 2023 – 2024 في المحافظات وأسعار المنتجات، لاسيما في الإعلان عن نسب تخفيض تصل إلى 50% وتصل إلى 80% على ملابس المدارس.

أماكن معرض أهلا مدارس 2023 – 2024 في المحافظات وأسعار المنتجات

أماكن معرض أهلا مدارس 2023 – 2024 في المحافظات وأسعار المنتجات، أعلنتها الغرف التجارية في مختلف المحافظات، وجاءت كالآتي:-

- كفر الشيخ «منطقة 47 عمارة بمدينة كفر الشيخ، دسوق».

- القليوبية «بنها شارع فريد ند، شبرا الخيمة ميدان المؤسسة».

- بني سويف «خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف».

- سوهاج «مدينة ناصر بحي شرق سوهاج».

- الأقصر «أمام محطة السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر، شارع البحر بوسط مدينة إسنا، السوق الحضري بمنطقة أبوالجود وسط مدينة الأقصر».

- مطروح « الحمام، العلمين، سيدي براني، النجيلة».

- محافظة البحر الأحمر «شارع النصر وسط مدينة الغردقة».

- البحيرة «دمنهور، إيتاي البارود، أبو حمص، وادي النطرون، شبراخيت، النوبارية، الدلنجات، كوم حمادة، مركز بدر، رشيد، إدكو».

- الوادي الجديد « شارع النبوى المهندس بالخارجة، ميدان المستشفى بالداخلة».

أسعار المنتجات في معرض أهلا مدارس

وجاءت أسعار المنتجات في معرض أهلا مدارس 2023_2024

- أسعار الأقلام.. من جنيه حتى 10 جنيهات.

- الكراسات.. تتراوح أسعارها ما بين جنيه وربع و10 جنيهات، وسعر الدستة 23 جنيها بعد 28 جنيهًا.

– الكشكول.. يصل سعر الدبوس 3 جنيهات، والسلك 100 ورقة من 10 جنيهات حتى 20 جنيها.

- الألوان.. تتراوح أسعارها بين 2 و7 جنيهات.

- أسعار المساطر.. بين جنيه و7.5 جنيهات.

- الأستيكة.. سعرها من 75 قرشا حتى 2 جنيه.

- البرايات.. من جنيه لـ3 جنيهات.

- سعر الدباسات يتراوح بين 15 حتى 35 جنيها.

- اللانش بوكس فسعره 17 – 30 جنيهًا.

- أدوات الهندسة من 15-17 جنيها.

- سعر جلاد الكراس فسعره من 3 إلى7 جنيهات وجلاد الكتاب من 12 حتى 17.5 جنيها.

- كراسات التلوين للأطفال من 3 حتى 7.5 جنيهات، كما ينخفض سعر الكتب الخارجية لمختلف المراحل المدرسية لـ5% عن السعر الأساسي.