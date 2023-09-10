مجموعة الصافي تحتفي بأوائل الثانوية العامة: نقدر العلم وواجبنا تكريم المتفوقين

استقبلت مجموعة الصافي وشركة شاومي اليوم األحد 10 سبتمبر 36 طالباً من أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2022 على مستوى الجمهورية بمقر المجموعة بالتجمع الخامس احتفى بهم وتتويجا لمجهوداتهم على مدار العام، حيث قدمت المجموعة الرعاية البلاتينية للطالب وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

حضر الاحتفالية كًال من الأستاذة ريم صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصافي، والسيد ماكس ما، المدير العام لشركة شاومي في أفريقيا، والأستاذة فاطمة مازن، مديرة العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية لمجموعة الصافي.

بدأت الفعالية باستقبال الطالب وتعريفهم بالمجموعة ومجال عملها والشركات التابعة لها،وقد أعربت الأستاذة ريم صافي، الرئيس التنفيذي للمجموعة عن سعادتها البالغة استقبال الطالبالمتفوقين بمقر المجموعة، مشيرةً إلى الدور المحوري الذي تلعبه مجموعة الصافي في دعمطالب مصر وإتاحة العديد من الخدمات لهم في إطار التعاون المثمر بين المجموعة ووزارةالتربية والتعليم بما يعكس اهتمام المجموعة بتنمية مواهبهم وإبداعاتهم ويعزز من ثقتهم بأنفسهموينعكس بالإيجاب على رفعة وطننا وتقدمه.

وأضافت ريم صافي، أن تكريم الطالب يأتي في إطار استراتيجية دائمة تتبعها مجموعةالصافي في تقديم كافة إمكانياتها وإتاحة خدماتها لمجتمع الطالب، ويعكس مدى وحرص اهتمامالمجموعة برفع قدرات الطالب وتحفيزهم لمواصلة مشوار التفوق والنجاح.

وأشارت ريم صافي في كلمتها أن شركات ومصانع المجموعة ستظل مفتوحة للطالب وذلكللتدريب بها خلال فترة دراستهم بالجامعة حتى يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات العلميةوالعملية اللازمة التي تمكنهم من ضمان الحصول على فرص عمل في المستقبل.

كما عبر السيد ماكس ما، المدير العام لشركة شاومي في أفريقيا عن سعادته وفخره بالمشاركةبذلك الحفل وهنا الطالب على تفوقهم ودعاهم إلى العمل ومواصلة الدراسة بكد وبال تعب لمواصلةا أن طريق النجاح ما زال طوي ويتطلب مزيدا من العمل ًالتفوق في حياتهم الجامعية .

من ناحية أخرى، عبر الطالب عن سعادتهم البالغة بحفاوة الاستقبال ومدى إعجابهم بأنشطةالمجموعة وحرصها على تكريم الطالب المتفوقين ووجهوا الشكر لكافة القائمين على الحفل،كما دار حديث ودي بين الطالب ومسؤولي مجموعة الصافي استمع من خلاله الحضور إلىكافة آراء الطالب وأحلامهم وقدموا لهم النصائح المختلفة لضمان التفوق والريادة.

وفي نهاية الحفل قدمت الأستاذة ريم صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصافي، والسيدماكس ما، المدير العام لشركة شاومي في أفريقيا هدايا تذكارية للطالب المتفوقين وجهاز هاتفمحمول "صنع في مصر" مقدماً من شركة شاومي تقديرا للمجهود الذي بذلوه، ثم انتهى الحفلبصورة تذكارية جامعة الطالب ومسؤولي مجموعة الصافي.

جدير بالذكر أن مجموعة الصافي تعد شريكا ومساهما قويًا في الاقتصاد المصري على مدار38 عاما، حيث تعمل في عدة مجالات، وقد عملت مجموعة الصافي على تقديم العديد منالخدمات في القطاعات المتنوعة على مر السنوات، وسعت لتحقيق فرص استثمارية جديدة،وشراكات استراتيجية، لتحمل اليوم المسؤولية برؤية قومية كمساهم رئيسي في تنشيط وازدهارالاقتصاد المصري.